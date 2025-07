Aeroporto Palermo, 34.668 passeggeri in un giorno. Record da inizio anno

PALERMO (ITALPRESS) & Giornata da record per l& Falcone Borsellino di Palermo: nella giornata di ieri sono transitati 34.668 passeggeri, il miglior risultato del 2025 finora registrato. & dato che conferma la crescita costante

PALERMO (ITALPRESS) – Giornata da record per l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo: nella giornata di ieri sono transitati 34.668 passeggeri, il miglior risultato del 2025 finora registrato. “Un dato che conferma la crescita costante dello scalo palermitano, sempre più punto di riferimento per i viaggiatori diretti in Sicilia e per chi sceglie Palermo come meta turistica – si legge in una nota -. Un hub strategico per il turismo e il business. Il trend positivo, in linea con l’aumento dei collegamenti nazionali e internazionali, rafforza il ruolo dell’aeroporto come infrastruttura strategica per lo sviluppo del turismo e dell’economia regionale”.

“Questi numeri dimostrano quanto Palermo sia una destinazione sempre più attrattiva e quanto l’aeroporto stia rispondendo con servizi efficienti e standard qualitativi in crescita”, afferma l’Amministratore Delegato di GESAP, Gianfranco Battisti.

“Le previsioni per i prossimi mesi sono incoraggianti, con ulteriori incrementi attesi grazie alle nuove rotte estive e al costante lavoro di collaborazione con le compagnie aeree – sottolinea la GESAP -. Con 34.668 passeggeri in un solo giorno, il Falcone Borsellino conferma la sua centralità nei flussi turistici siciliani, consolidando il proprio ruolo di porta d’ingresso per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).