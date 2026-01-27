Aeroporto di Palermo, attive due work area, spazi multifunzionali per i passeggeri

L'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo continua il suo percorso di crescita

PALERMO (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo continua il suo percorso di crescita come infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo economico del territorio. Sono operative da oggi le nuove work area multifunzionali, situate nella zona partenze al terzo livello dell’aerostazione, passati i controlli di sicurezza, nei pressi del gate A18 e prima della zona controlli passaporti. Le due aree sono dotate complessivamente di 20 postazioni di lavoro individuali, di cui due accessibili alle persone con disabilità e sono pensate per garantire comfort, funzionalità e connettività ai passeggeri in attesa dell’imbarco. Ogni postazione è attrezzata con prese elettriche e Usb, punti di ricarica per dispositivi mobili, sedute ergonomiche, illuminazione Led dedicata e connessione wi-fi potenziata. Questi spazi rappresentano un ulteriore accelerazione nell’evoluzione dell’aeroporto come hub moderno che in particolare negli ultimi mesi sta rendendo più accogliente e pienamente orientato alla qualità dell’esperienza passeggero. L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di Gesap, società di gestione dello scalo, volta a rafforzare la competitività dell’aeroporto attraverso investimenti mirati in innovazione, accessibilità e potenziamento dei servizi.

“Con l’apertura delle nuove work area e con le ulteriori inaugurazioni previste nei prossimi mesi, stiamo proseguendo con decisione nel percorso di evoluzione dell’aeroporto – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo – Grazie agli interventi messi in campo, abbiamo superato la soglia dei 9,2 milioni di passeggeri e contiamo di avvicinarci ai 10 milioni nel prossimo anno consolidando la nostra posizione come asset strategico nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere lo scalo sempre più competitivo, sostenibile e integrato con il territorio. L’investimento infrastrutturale – conclude l’ad di Gesap – è parte di una visione sistemica che guarda non solo all’efficienza operativa, ma al valore aggiunto che possiamo generare per l’intero ecosistema regionale”.

Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio P4 adiacente all’aerostazione, con 62 posti auto aggiuntivi, il piano di sviluppo dello scalo prevede la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile, in prossimità della vecchia aerostazione; le aperture a fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner) e del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati), in area air side; l’ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto. Questi interventi si inseriscono in una visione integrata di sviluppo dell’aeroporto come volano di connettività, turismo e crescita economica, pienamente coerente con la missione statutaria di Gesap e con le esigenze di un sistema aeroportuale in continua evoluzione.

