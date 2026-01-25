Aeronautica Militare, neonato in pericolo di vita trasportato da Taormina a Roma

Si è concluso con l'atterraggio a Ciampino il trasporto sanitario d'urgenza di un neonato di appena 2 mesi, in imminente pericolo di vita

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso con l’atterraggio a Ciampino il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di appena 2 mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino alla volta di Catania-Fontanarossa alle 10:15, dove il bimbo è stato subito imbarcato insieme al padre e ad un’equipe medica, decollando nuovamente nel più breve tempo possibile alla volta di Roma. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle ore 13:00 circa, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

(ITALPRESS).