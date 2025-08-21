Acquascooter nella fascia di mare riservata ai bagnanti, quattro sanzionati dalla capitaneria

Sono state immediatamente contestate le violazioni previste dalla normativa vigente ed elevate le relative sanzioni amministrative

Gela. Prosegue l’attività di controllo della Guardia Costiera lungo il litorale, con particolare attenzione alla fascia riservata alla balneazione, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti e della navigazione. A Manfria, i militari della Guardia Costiera sono intervenuti tempestivamente sorprendendo quattro conduttori di acquascooter intenti a navigare all’interno della fascia di mare riservata esclusivamente alla balneazione, ossia entro i 300 metri dalla battigia. Agli stessi sono state immediatamente contestate le violazioni previste dalla normativa vigente ed elevate le relative sanzioni amministrative. L’operazione si inserisce nell’ambito delle quotidiane attività di vigilanza che la Guardia Costiera svolge per tutelare la pubblica incolumità, richiamando ancora una volta tutti gli utenti del mare a comportamenti responsabili e rispettosi delle regole, a beneficio della sicurezza collettiva.