Accesso al mare per i disabili, affidato il servizio di posa delle passerelle

Gela. A giugno quasi concluso, si procederà a collocare le passerelle per gli accessi al mare, essenziali soprattutto per i disabili. Il settore comunale lavori pubblici ha disposto l'affidamento diretto del servizio di posa e successivo ritiro delle passerelle. Gli uffici hanno provveduto, attraverso il sistema Mepa, ad individuare l'azienda che se ne occuperà, la Novambiente srl, per un ammontare complessivo di poco superiore a quattordicimila euro. In questo periodo, non sono mancate le segnalazioni di disabili o di chi fa fatica a deambulare, come abbiamo riferito. L'accesso al mare per tutti è un diritto essenziale da salvaguardare. Si attende adesso che si proceda da subito con l'installazione.