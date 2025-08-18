A sostegno di Gaza e dei palestinesi, quattro iniziative per sensibilizzare e raccogliere aiuti

Gli appuntamenti lanciati dal collettivo "Gela per Gaza"

Gela. E' sorto il collettivo "Gela per Gaza", composto da gelesi che oggi vivono sia in altre province siciliane sia nel resto d'Italia. Si sono incontrati per condividere azioni e pensieri circa la drammatica e perturbante questione del genocidio a Gaza. La domanda che si è posta il collettivo spontaneo si è concentrata sugli strumenti di supporto, di diffusione e di aiuto concreto, per una popolazione che sta subendo la guerra della fame, della sete e dell'esistenza etnica. Il collettivo ha prodotto quattro appuntamenti divulgativi e di raccolta fondi destinati agli aiuti umanitari per la Palestina.



Martedì 19 agosto ore 18:30 presso il Civico 111 di via Senatore Damaggio 111 lezione yoga-sensibilizzazione e raccolta fondi - con Simona Salerno



Mercoledì 20 agosto ore 18:30 presso il Civico 111 di via Senatore Damaggio 111 lezione teatro danza-sensibilizzazione e raccolta fondi con Simona Argentieri



Giovedì 21 agosto ore 18:30 presso il Civico 111 di via Senatore Damaggio 111 laboratorio pittura -sensibilizzazione e raccolta fondi con il maestro Fortunato Pepe



Venerdì 22 agosto ore 19:00 presso il Civico 111 di via Senatore Damaggio 111 proiezione docufilm e dibattito con Thea Valentina Gardellin (Attivista per la Pace in Palestina)

Francesco Castellana-moderatore