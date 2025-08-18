Quotidiano di Gela

A sostegno di Gaza e dei palestinesi, quattro iniziative per sensibilizzare e raccogliere aiuti

Gli appuntamenti lanciati dal collettivo "Gela per Gaza"

A cura di Redazione
18 agosto 2025 16:30
Eventi
Gela.  E' sorto il collettivo "Gela per Gaza", composto da gelesi che oggi vivono sia in altre province siciliane sia nel resto d'Italia. Si sono incontrati per condividere azioni e pensieri circa la drammatica e perturbante questione del genocidio a Gaza. La domanda che si è posta il collettivo spontaneo si è concentrata sugli strumenti di supporto, di diffusione e di aiuto concreto, per una popolazione che sta subendo la guerra della fame, della sete e dell'esistenza etnica. Il collettivo ha prodotto quattro appuntamenti divulgativi e di raccolta fondi destinati agli aiuti umanitari per la Palestina. 

Martedì  19 agosto ore 18:30 presso il Civico 111 di via Senatore Damaggio 111 lezione yoga-sensibilizzazione e raccolta fondi - con Simona  Salerno 

Mercoledì 20 agosto ore 18:30 presso il Civico 111 di via Senatore Damaggio 111  lezione teatro danza-sensibilizzazione e raccolta fondi con Simona Argentieri 

Giovedì  21 agosto ore 18:30 presso il Civico 111 di via  Senatore Damaggio 111  laboratorio pittura -sensibilizzazione e raccolta fondi con il maestro Fortunato Pepe 

Venerdì 22 agosto ore 19:00 presso il Civico 111 di via Senatore Damaggio 111  proiezione docufilm e dibattito con Thea Valentina Gardellin (Attivista per la Pace in Palestina)
Francesco Castellana-moderatore

