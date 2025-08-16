"A Macchitella abbattuti sessanta alberi", Siragusa: "Quelli caduti non erano indicati come pericolosi"

Ghelas e l'amministrazione comunale devono fare i conti con risorse limitate, davanti a un consistente patrimonio arboreo e a una notevole estensione di aree verdi. I cittadini reclamano sicurezza e vogliono evitare situazioni come quelle di Macchitella

Gela. L'albero caduto ieri sera a Macchitella, che fortunatamente non ha causato conseguenze alle persone, finendo su un'auto in sosta, ripropone una questione che si era già delineata con un cedimento analogo, poche settimane fa, sempre nello stesso quartiere. In giornata, il consigliere comunale FdI Sara Cavallo ha richiesto un piano di verifica generale. Ghelas, da mesi, sta portando avanti attività di manutenzione, soprattutto nell'area di Macchitella, dove la percentuale di verde è tra le più alte. “Fino a oggi, da quando mi sono insediato e si è insediata l'attuale amministrazione – dice il manger Ghelas Guido Siragusa – solo a Macchitella abbiamo abbattuto sessanta alberi, attirando anche critiche. Nel piano ne mancano venti, per i quali provvederemo dalla prossima settimana. Abbiamo dovuto interrompere momentamente perché una circolare nazionale non consente abbattimenti durante il periodo della nidificazione. Purtroppo, i due alberi caduti di recente, non erano stati classificati dai tecnici come pericolosi. Non erano ricompresi nel piano degli abbattimenti. Mi scuso e mi assumo la resposnabilità rispetto a quanto è accaduto. Però, c'è anche una percentuale di casualità che non va trascurata. Come azienda, con il sostegno dell'amministrazione comunale, siamo riusciti a rafforzare il personale, passando da quattro unità a dieci. Abbiamo riconfermato i sei giardinieri a tempo determinato. Il fatto che le manutenzioni e le attività di pulizia e decoro vadano avanti in maniera sostenuta, è provato dal numero di scarrabili che riempiamo ogni mese. Siamo passati da due al mese a quaranta scarrabili e siamo giunti a punte di cinquanta scarrabili in un mese”. Le risorse dovrebbero essere molteplici, al fine di coprire tutte le esigenze di manutenzione del verde, a Macchitella e non solo. “Sulla base delle risorse a disposizione, che sono risicate – aggiunge Siragusa – stiamo facendo tutto quello che è possibile, in accordo con l'amministrazione comunale. Per noi, il tema del verde pubblico è un aspetto molto serio. Procedere con gli abbattimenti non è una procedura facile, perché prima servono delle perizie tecniche. A fronte degli alberi che sono stati abbattuti, da ottobre procederemo con nuove piantumazioni”. Ghelas e l'amministrazione comunale devono fare i conti con risorse assai limitate, davanti a un consistente patrimonio arboreo e a una notevole estensione di aree verdi. I cittadini reclamano sicurezza e vogliono evitare che situazioni come quelle verificatesi a Macchitella possano ripetersi.