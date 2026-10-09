Volley, a Belpasso la terza edizione del triangolare “Memorial Mimmo e Pippo Russo”

CATANIA (ITALPRESS) – Nel ricordo di Mimmo e Pippo Russo domani, sabato 10 ottobre, a partire dalle 16:30, Belpasso (Ct) tornerà a vivere un pomeriggio di grande sport, divertimento e fair play. Un evento, diventato ormai un appuntamento fisso, nato con l

CATANIA (ITALPRESS) – Nel ricordo di Mimmo e Pippo Russo domani, sabato 10 ottobre, a partire dalle 16:30, Belpasso (Ct) tornerà a vivere un pomeriggio di grande sport, divertimento e fair play. Un evento, diventato ormai un appuntamento fisso, nato con l’obiettivo di tenere vivo, soprattutto tra i più giovani, l’esempio di due figure straordinarie che hanno cambiato la storia sportiva e sociale dell’intera comunità.

Il Palazzetto dello Sport di Contrada Timpa Magna, a loro intitolato nel settembre del 2024, ospiterà la terza edizione del “Memorial Mimmo e Pippo Russo”. Un triangolare di pallavolo ispirato ai valori dei due fratelli belpassesi, accomunati da un tragico destino, ma che in vita sono stati animati da una profonda voglia di mettersi in gioco, realizzando un movimento che dal 1970 non si è più fermato e che coinvolge, ancora oggi, centinaia di ragazzi.

Organizzato dalla Pallavolo Belpasso – con in testa il suo presidente, Carmelo Russo, che ha raccolto l’eredità dei fratelli – con il patrocinio del Comune di Belpasso, della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e della Federazione italiana Pallavolo, l’evento vedrà sfidarsi sul campo Aquila Bronte Volley, Asd Volley Letojanni e Asd Giarratana Volley.

Un pomeriggio di festa che riunirà ancora una volta atleti, tifosi, famiglie e vecchi amici, per celebrare, tutti insieme, l’eredità umana e sportiva di chi, con il proprio esempio, ha saputo lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva di un intero paese.

-Foto Ufficio Stampa Memorial Mimmo e Pippo Russo-

(ITALPRESS).