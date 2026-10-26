Violenze e torture ai danni della moglie davanti ai figli, arrestato un 39enne australiano a Catania

L'indagine è scattata grazie alla cooperazione internazionale di polizia dopo la segnalazione delle autorità australiane, dove l'uomo era già stato colpito da un provvedimento per violenza domestica prima di trasferirsi in Italia a luglio 2026.

CATANIA (ITALPRESS) – Maltrattava la moglie, arrivando a metterle la testa nel water fino a tramortirla, tutto davanti ai figli di 2 e 4 anni. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino australiano di 39 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il provvedimento, emesso dal Gip di Catania su richiesta della Procura Distrettuale, prevede gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’indagine è scattata grazie alla cooperazione internazionale di polizia dopo la segnalazione delle autorità australiane, dove l’uomo era già stato colpito da un provvedimento per violenza domestica prima di trasferirsi in Italia a luglio 2026.

La Squadra Mobile ha ricostruito anni di aggressioni fisiche e verbali, controllo economico, minacce di morte e violenze brutali, come l’episodio del 21 settembre scorso quando la donna è stata picchiata e refertata con la frattura delle ossa nasali. L’uomo, rintracciato nei pressi di Piazza Bovio, è stato arrestato ai domiciliari.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).