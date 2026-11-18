Violenza di genere Violenza sulle donne, dibattito con "Difenditi": via al corso di autodifesa

L'iniziativa è prevista per oggi

Gela. La scuola come primo presidio culturale di prevenzione, ma anche come palestra di consapevolezza e forza. È questo lo spirito con cui oggi, mercoledì 18 novembre, alle ore 16:30, l'aula Conferenze del Liceo Scientifico e Linguistico “Elio Vittorini” ospiterà l’incontro pubblico "Difenditi. Riconoscere, reagire, rinascere", dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e alla presentazione del corso di autodifesa rivolto alle studentesse. L'evento,. sarà moderato da Elias d’Aleo (Presidente dell’Associazione “Ex Studenti del Liceo Elio Vittorini di Gela”), si aprirà con i saluti della Dirigente Scolastica. Il cuore del dibattito sarà affidato a un team multidisciplinare di relatori chiamati a fornire strumenti concreti di prevenzione e tutela: l'avvocato penalista Angelo Cafà (Presidente della Commissione Legalità e Giustizia dell'Ass. Ex Studenti) per gli aspetti legali; il Commissario Fabrizio Miraglia e l'Ispettore Capo Alberto Oliveri del Commissariato P.S. di Gela per l'azione delle forze dell'ordine sul territorio; la psicologa Selenia Campanaro (responsabile dello Sportello Antiviolenza "Diana" - Cotulevi) e Melenia Annaro (tecnico della riabilitazione psichiatrica) per l'approfondimento psicologico e l'importanza della rete dei centri di ascolto; infine Vincenzo Lombardo, istruttore del corso di autodifesa (per l'Istituto Sakura Ju Jitsu), che illustrerà come la preparazione fisica possa trasformarsi in uno strumento di sicurezza ed empowerment. A scandire e arricchire i vari interventi saranno gli intervalli musicali curati da una delegazione del Coro Polifonico e dell’Orchestra dello stesso Liceo "Vittorini". L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Associazione Culturale “Ex Studenti del Liceo Elio Vittorini di Gela”, l’Associazione Orizzonte Europa, lo Sportello Antiviolenza Cu.To.Le.Vi. e l’Istituto Sakura Ju Jitsu, uniti per ribadire alle giovani generazioni che la consapevolezza è il primo passo per la libertà.