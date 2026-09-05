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Sfratto IACP a Scavone, Giorlando: "Notti insonni in attesa del 9 settembre"

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 05 settembre 2026 19:07
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05 set 2026 • La famiglia di Danilo Giorlando attende l'incontro tra il sindaco e il prefetto del 9 settembre per trovare una soluzione allo sfratto.

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