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Sfratto IACP a Scavone, Giorlando: "Notti insonni in attesa del 9 settembre"
Vincenzo Di Dio
05 settembre 2026 19:07
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05 set 2026 • La famiglia di Danilo Giorlando attende l'incontro tra il sindaco e il prefetto del 9 settembre per trovare una soluzione allo sfratto.
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