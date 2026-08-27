Quotidiano di Gela

Ospedale di Gela, dopo Caruso le voci della politica

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 27 agosto 2026 08:57
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27 ago 2026 • Il sit-in per l’ospedale di Gela prosegue in attesa del nuovo incontro con l’assessore regionale Marcello Caruso. Soddisfazione, ma anche posizioni diverse tra i politici presenti.

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#Gela #Politica