Quotidiano di Gela

Gela, tecnologia e ricerca per le mura Timoleontee

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 26 luglio 2026 18:54
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26 lug 2026 • Tecnologia e ricerca per le Mura Timoleontee di Gela: il progetto dell'Università di Messina con la University of South Florida per monitorare il sito archeologico.

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