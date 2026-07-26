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Gela, tecnologia e ricerca per le mura Timoleontee
Vincenzo Di Dio
26 luglio 2026 18:54
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26 lug 2026 • Tecnologia e ricerca per le Mura Timoleontee di Gela: il progetto dell'Università di Messina con la University of South Florida per monitorare il sito archeologico.
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#Gela
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