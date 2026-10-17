Quotidiano di Gela

Gela, al via la XX Mostra ornitologica nazionale

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 17 ottobre 2026 07:48
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17 ott 2026 • A Gela la XX Mostra ornitologica nazionale: 600 esemplari, allevatori da tutta la Sicilia e giudici nazionali e internazionali nella palestra del plesso P. E. Giudici

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