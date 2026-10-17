A Gela la XX Mostra ornitologica nazionale: 600 esemplari, allevatori da tutta la Sicilia e giudici nazionali e internazionali.

Gela - Tante varietà di uccelli e colori sono protagonisti della ventesima edizione della Mostra ornitologica nazionale di Gela.

Organizzata dall'Associazione Ornitologica Gelese, la manifestazione è riconosciuta dalla Federazione Italiana e vede la partecipazione di giudici nazionali e internazionali, chiamati a valutare gli esemplari in gara.

Sono circa ottanta gli allevatori presenti, con seicento alloggiamenti e altrettanti esemplari esposti. Tra le varietà più pregiate figurano il Lori arcobaleno, pappagallo originario dell'Australia, il diamante di Gould, tra gli uccelli esotici più apprezzati, e l'arricciato padovano.

La mostra rappresenta anche un'occasione di confronto tra allevatori, esperti e appassionati, in un settore nel quale assumono un ruolo centrale la cura degli animali e la qualità degli esemplari presentati.

A sostenere l'iniziativa anche l'amministrazione comunale, attraverso l'assessorato al Turismo, che ha riconosciuto il valore di una manifestazione capace di richiamare visitatori e appassionati e di arricchire il calendario degli appuntamenti cittadini.

Domenica è prevista la cerimonia di premiazione degli allevatori e degli esemplari che si saranno distinti nelle diverse categorie.