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Gela, immaginare la città oltre l'auto
Vincenzo Di Dio
19 settembre 2026 16:30
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19 set 2026 • A Gela convegno FIAB "Nanocicli Gela" in via Pisa: l'assessore Morgana annuncia l'estensione dell'area pedonale a via Rossini.
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