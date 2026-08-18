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Macchitella, un parco intitolato a un eroe bambino abbandonato al degrado
Vincenzo Di Dio
18 agosto 2026 18:45
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18 ago 2026 • Volontari pronti a ripulire il giardino Iqbal Masih a Macchitella, ma la SRR li anticipa. Un intervento che non risolve il problema cronico del parco.
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