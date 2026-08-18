Quotidiano di Gela

Macchitella, un parco intitolato a un eroe bambino abbandonato al degrado

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 18 agosto 2026 18:45
Condividi
18 ago 2026 • Volontari pronti a ripulire il giardino Iqbal Masih a Macchitella, ma la SRR li anticipa. Un intervento che non risolve il problema cronico del parco.

Leggi l'articolo completo

#Gela #Attualità