Quotidiano di Gela

Sfratto IACP a Gela, la famiglia non può rientrare a prendere l'indispensabile

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 19 settembre 2026 16:18
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19 set 2026 • Casa murata, utenze staccate e effetti personali rimasti dentro: una famiglia di sei persone chiede di poter recuperare almeno l'indispensabile.

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