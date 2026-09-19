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Sfratto IACP a Gela, la famiglia non può rientrare a prendere l'indispensabile
Vincenzo Di Dio
19 settembre 2026 16:18
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19 set 2026 • Casa murata, utenze staccate e effetti personali rimasti dentro: una famiglia di sei persone chiede di poter recuperare almeno l'indispensabile.
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#Gela
#Attualità