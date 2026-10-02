Quotidiano di Gela

Tari alle associazioni, il Comune censisce i beni

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 02 ottobre 2026 16:20
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02 ott 2026 • Gela, il Comune censisce i beni in uso alle associazioni e per molte può arrivare la Tari. Rientrato lo stop Procivis, ma il timore resta.

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