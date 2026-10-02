Meteo:
22.5°
mercoledì 07 ottobre 2026
Cronaca
Attualità
Telegela
Eventi
Politica
Sport
Regione
Tendenze
Cronaca
Attualità
Telegela
Eventi
Politica
Sport
Calcio
Basket
Pallavolo
Calcio a 5
Motori
Ciclismo
Tennis
Regione
Tendenze
Aziende
Annunci
Necrologi
Nozze
Ricorrenze
Meteo
Farmacie
Italia
Sicilia
Tari alle associazioni, il Comune censisce i beni
Vincenzo Di Dio
02 ottobre 2026 16:20
Condividi
02 ott 2026 • Gela, il Comune censisce i beni in uso alle associazioni e per molte può arrivare la Tari. Rientrato lo stop Procivis, ma il timore resta.
Leggi l'articolo completo
#Gela
#Attualità