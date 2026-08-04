Quotidiano di Gela

Ospedale di Gela: rassicurazioni, ma nulla di certo

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 04 agosto 2026 16:32
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04 ago 2026 • Gela il sit-in davanti al "Vittorio Emanuele" prosegue. Il sindaco Di Stefano: "Non ci sposteremo finché non ci saranno certezze". Le rassicurazioni della Regione.

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