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Ospedale di Gela: rassicurazioni, ma nulla di certo
Vincenzo Di Dio
04 agosto 2026 16:32
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04 ago 2026 • Gela il sit-in davanti al "Vittorio Emanuele" prosegue. Il sindaco Di Stefano: "Non ci sposteremo finché non ci saranno certezze". Le rassicurazioni della Regione.
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