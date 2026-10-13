Quotidiano di Gela

Gela, scontro sui parcheggi: Di Stefano replica alle categorie

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 13 ottobre 2026 17:33
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13 ott 2026 • Polemica sugli stalli per i residenti sul lungomare e nel centro storico. Le critiche di Confcommercio e Fipe e la replica del sindaco Di Stefano.

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