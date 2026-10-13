Gela, scontro sui parcheggi: Di Stefano replica alle categorie
Polemica sugli stalli per i residenti sul lungomare e nel centro storico. Le critiche di Confcommercio e Fipe e la replica del sindaco Di Stefano.
Gela - È scontro in città sulla riorganizzazione dei parcheggi nel centro storico e sul lungomare. La decisione di riservare alcuni stalli ai residenti ha provocato la reazione delle associazioni di categoria, che contestano il metodo seguito dall'amministrazione comunale e temono ripercussioni sulle attività commerciali.
La Confcommercio contesta l'assenza di un confronto preventivo con le categorie economiche su una misura che modifica le possibilità di accesso e di sosta sul lungomare.
Anche la Fipe esprime preoccupazione. Il presidente Paolo Armando Grimaldi giudica penalizzante la riduzione dei posti auto, non soltanto per gli esercenti, ma anche per i cittadini e per la vivibilità del centro urbano.
Nella polemica la consigliera di opposizione Cristina Oliveri ha chiesto le dimissioni dell'assessore alla viabilità, Simone Morgana, accusando l'amministrazione di avere gestito il provvedimento con approssimazione e senza un adeguato confronto.
Il sindaco Terenziano Di Stefano respinge le critiche e chiarisce che il provvedimento è contenuto in una delibera di giunta dello scorso giugno.
Resta quindi aperto il confronto tra amministrazione comunale e rappresentanti delle categorie economiche sulle modalità di gestione della sosta e sulle esigenze di residenti, cittadini ed esercenti.