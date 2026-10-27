Quotidiano di Gela

Gela ricorda Enrico Mattei, tra memoria industriale e prospettive per il territorio

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 27 ottobre 2026 16:13
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27 ott 2026 • Dalla trasformazione economica della città alle attività della bioraffineria e di EniMed: la commemorazione richiama il ruolo dell’industria a Gela

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