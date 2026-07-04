Quotidiano di Gela

Nozze d'oro per Tonino e Piera: cinquant'anni di amore e auto d'epoca a San Giovanni Evangelista

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 04 luglio 2026 11:28
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04 lug 2026 • Nozze d'oro per Tonino Castellano e Piera Leonardi. La coppia ha celebrato 50 anni di matrimonio a San Giovanni Evangelista.

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