Quotidiano di Gela

Gela, anniversario per la necropoli dei bambini

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 30 luglio 2026 16:42
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30 lug 2026 • A Gela il Gruppo Archeologico Geloi celebra l'anniversario della necropoli dei bambini greci con letture classiche dal vivo tra i reperti.

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