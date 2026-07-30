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Gela, anniversario per la necropoli dei bambini
Vincenzo Di Dio
30 luglio 2026 16:42
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30 lug 2026 • A Gela il Gruppo Archeologico Geloi celebra l'anniversario della necropoli dei bambini greci con letture classiche dal vivo tra i reperti.
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#Gela
#Attualità