A Gela il Gruppo Archeologico Geloi celebra l'anniversario della necropoli dei bambini greci con letture classiche dal vivo tra i reperti.

Gela - Mercoledì sera la necropoli dei bambini greci di Gela si è animata per l'anniversario dell'inaugurazione del sito. Ad organizzare l'evento il Gruppo Archeologico Geloi di Franco Gurzeni, che ha proposto un ciclo di letture classiche dal vivo, interpretate da appassionati in costume d'epoca, tra i reperti archeologici. Buona la partecipazione di pubblico: residenti del quartiere, alcuni turisti e cittadini attratti da un'iniziativa che ha unito cultura, memoria storica e cura del quartiere “Borgo”.

“Abbiamo voluto celebrare il riscatto del quartiere - afferma Paolo Giannone del Gruppo Archeologico Geloi - . Grazie alla necropoli inaugurata lo scorso anno il “Borgo” è stato rivalutato dal punto di vista culturale. Abbiamo creato questo momento di lettura nella speranza che il pubblico gradisca”.

Tra i presenti anche chi la necropoli la scopre per la prima volta. Non manca chi, in visita a Gela, si ferma ad osservare con curiosità un sito che testimonia la colonizzazione greca in Sicilia.

“Ho trovato molto interessante i reperti - ci dice - mi trovavo di passaggio e sono stato incuriosito da questa necropoli dei bambini. Direi che ne è valsa la pena”

Non stupisce, in questa serata di anniversario, il legame che il quartiere ha instaurato con la necropoli. Non un semplice sito archeologico da visitare, ma un luogo “adottato” dai residenti, che se ne prendono cura quotidianamente, mantenendolo pulito e in ordine.

“Abbiamo dato un tocco di vivacità e accoglienza a chi viene - dice una residente -. I reperti vengono visitati , soprattutto in estate, e ci fa molto piacere accogliere la gente che viene a visitare i reperti del nostro quartiere”.