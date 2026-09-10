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Sicilia
Gela, lavoratore indotto Eni: via dalla Sicilia o perdi il posto
Vincenzo Di Dio
10 settembre 2026 18:07
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10 set 2026 • Un lavoratore dell'indotto Eni con invalidità civile e familiari disabili a carico perde la causa davanti al giudice del lavoro.
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#Gela
#Attualità