Quotidiano di Gela

Gela, lavoratore indotto Eni: via dalla Sicilia o perdi il posto

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 10 settembre 2026 18:07
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10 set 2026 • Un lavoratore dell'indotto Eni con invalidità civile e familiari disabili a carico perde la causa davanti al giudice del lavoro.

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