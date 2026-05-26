Quotidiano di Gela

Gaza arriva a Gela: mostra fotografica sulla guerra

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 26 maggio 2026 18:23
Condividi
26 mag 2026 • Gaza in mostra a Gela: le foto di un fotoreporter palestinese. Amnesty: "Gela città della pace"

Leggi l'articolo completo

#Gela #Attualità