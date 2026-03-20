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Evasione fiscale, scoperte irregolarità: in città professionisti e aziende
Redazione
20 marzo 2026 08:21
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20 mar 2026 • Le complesse attività ispettive eseguite dai militari hanno consentito di rilevare elementi di reddito sottratti al fisco per circa 5 milioni di euro
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