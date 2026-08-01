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Una seconda vita: tra lavoro e studio dopo la tragedia del Covid
Vincenzo Di Dio
01 agosto 2026 17:12
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01 ago 2026 • Dopo aver perso il marito, prima vittima del Covid a Gela, Concetta Curvà ha ricostruito la sua vita grazie al lavoro, allo studio e alla determinazione.
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#Gela
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