Quotidiano di Gela

Una seconda vita: tra lavoro e studio dopo la tragedia del Covid

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 01 agosto 2026 17:12
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01 ago 2026 • Dopo aver perso il marito, prima vittima del Covid a Gela, Concetta Curvà ha ricostruito la sua vita grazie al lavoro, allo studio e alla determinazione.

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