Meteo:
28.3°
sabato 05 settembre 2026
Cronaca
Attualità
Telegela
Eventi
Politica
Sport
Regione
Tendenze
Cronaca
Attualità
Telegela
Eventi
Politica
Sport
Calcio
Basket
Pallavolo
Calcio a 5
Motori
Ciclismo
Tennis
Regione
Tendenze
Aziende
Annunci
Necrologi
Nozze
Ricorrenze
Meteo
Farmacie
Italia
Sicilia
Sanità: per la CGIL nel territorio è fallimentare
Vincenzo Di Dio
03 settembre 2026 16:38
Condividi
03 set 2026 • Cgil in presidio a Gela con Mannino e Moncada: denuncia sulla sanità in provincia di Caltanissetta, a rischio anche il pronto soccorso
Leggi l'articolo completo
#Gela
#Attualità