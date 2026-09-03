Quotidiano di Gela

Sanità: per la CGIL nel territorio è fallimentare

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 03 settembre 2026 16:38
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03 set 2026 • Cgil in presidio a Gela con Mannino e Moncada: denuncia sulla sanità in provincia di Caltanissetta, a rischio anche il pronto soccorso

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