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Celebrazione operazione Husky, 83 anni fa lo sbarco degli americani in città
Vincenzo Di Dio
09 luglio 2026 18:28
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09 lug 2026 • Celebrazione dell'83esimo anniversario dello sbarco degli Alleati a Gela. Cerimonia al Ponte Dirillo con U.S. Navy, autorità cittadine e Forze dell'ordine.
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#Gela
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