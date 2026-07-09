Quotidiano di Gela

Celebrazione operazione Husky, 83 anni fa lo sbarco degli americani in città

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 09 luglio 2026 18:28
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09 lug 2026 • Celebrazione dell'83esimo anniversario dello sbarco degli Alleati a Gela. Cerimonia al Ponte Dirillo con U.S. Navy, autorità cittadine e Forze dell'ordine.

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