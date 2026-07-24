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Crepe nel campo largo il PCI minaccia lo strappo
Vincenzo Di Dio
24 luglio 2026 16:14
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24 lug 2026 • Crepe nel progressista in Sicilia: il PCI contro l'apertura al "campo largo". Pronti a staccarsi dalla coalizione?
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