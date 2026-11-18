Interventi Via del Cotone, approvata variazione per fondi: Di Benedetto e Irti, "lavoro importante"

Approvata la variazione di bilancio

Gela. Una strada che i residenti conoscono bene: buche, asfalto dissestato, mancanza di sicurezza, difficoltà quotidiane per chi ci vive, per chi ci transita con auto e mezzi, per chi deve raggiungere la propria abitazione. Una strada che, nonostante le segnalazioni, non era mai entrata in nessuna programmazione, in nessun elenco di interventi, in nessun piano di manutenzione dell'amministrazione comunale. A sbloccare la situazione sono stati i due consiglieri di opposizione, Antonella Di Benedetto della Lega e Armando Irti della Dc, che si sono spesi in prima persona, con atti, interlocuzioni e pressione politica a Palermo, per portare Via del Cotone all'attenzione della Regione e ottenere il finanziamento necessario per la sua sistemazione. Ieri, è stata approvata la variazione di bilancio, dal civico consesso. "Via del Cotone è stata per troppo tempo una strada invisibile per questa amministrazione. Noi non abbiamo mai smesso di ascoltarne i residenti e di batterci perché avesse la dignità che merita. Questo finanziamento è la dimostrazione che quando si fa opposizione con serietà, con concretezza e con la schiena dritta, i risultati arrivano, anche senza stare in maggioranza", dicono i consiglieri. "Un risultato che non arriva per caso, ma frutto di un lavoro politico costante, fatto di presenza sul territorio, di ascolto dei cittadini e di battaglie portate avanti in consiglio comunale e nelle sedi regionali, mentre l'amministrazione, su Via del Cotone, non ha mai mosso un dito. Ora l'obiettivo è uno solo: che il finanziamento si trasformi in fretta in cantiere. I due consiglieri annunciano che seguiranno passo dopo passo l'iter, perché la sistemazione non resti solo sulla carta, ma diventi finalmente realtà per i residenti. Non ci interessa prenderci meriti, ci interessa che la strada venga fatta. I cittadini di Via del Cotone aspettano da anni. Adesso non ci sono più scuse", concludono Di Benedetto e Irti.