Via D’Amelio, l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro indagato per depistaggio

L'ex capo della Polizia, Gianni DeGennaro, è indagato per depistaggio a Caltanissetta nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – L’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, è indagato per depistaggio a Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Giovedì scorso i pm nisseni avevano disposto perquisizioni in locali nella disponibilità di De Gennaro. Oggi i magistrati gli hanno notificato un avviso di garanzia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).