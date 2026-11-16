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Via D’Amelio, l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro indagato per depistaggio

L'ex capo della Polizia, Gianni DeGennaro, è indagato per depistaggio a Caltanissetta nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2026 17:00
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Via D’Amelio, l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro indagato per depistaggio -
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CALTANISSETTA (ITALPRESS) – L’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, è indagato per depistaggio a Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Giovedì scorso i pm nisseni avevano disposto perquisizioni in locali nella disponibilità di De Gennaro. Oggi i magistrati gli hanno notificato un avviso di garanzia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 16 novembre 2026

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