Sanità e risvolti Vertenza sanità, Di Stefano richiama l'Mpa: "Gazebo non è stato un danno all'immagine"

Quella del portavoce Mpa, politicamente, è sembrata una netta presa di distanza soprattutto dal Movimento cinquestelle ma inevitabilmente tocca il sindaco Terenziano Di Stefano

Gela. L'incontro pubblico organizzato dal gruppo locale Mpa e che nelle scorse ore ha portato in città il leader autonomista Raffaele Lombardo, come abbiamo riferito, non ha sancito nessuna vera frizione politica tra il partito e il sindaco Terenziano Di Stefano, a sua volta intervenuto al confronto, proprio per perorare la causa di una coalizione di governo locale che annovera anche i lombardiani. Però, per il sindaco, che non era ancora presente in sala quando ha parlato uno dei coordinatori provinciali Mpa, Rosario Caci, il punto delicato diventa un altro e si lega direttamente alla vertenza sanità. Caci, infatti, ha spiegato che "il gazebo è andato oltre, danneggiando l'immagine dell'ospedale Vittorio Emanuele". Quella del portavoce Mpa, politicamente, è sembrata una netta presa di distanza soprattutto dal Movimento cinquestelle ma inevitabilmente tocca il sindaco Terenziano Di Stefano. "Io, come sindaco, ho voluto il presidio e il gazebo - sottolinea - ci abbiamo messo anima e passione per oltre sessanta giorni. Non posso accettare che il gazebo venga ritenuto un danno all'immagine dell'ospedale. Anzi, è proprio grazie al presidio e alla vertenza che i riflettori pubblici si sono accesi, sono arrivate le delibere per nuove assunzioni che vanno ancora concretizzate e si è risvegliata l'attenzione su un ospedale dove già mancava tutto. Se durante l'intervento fossi già stato in sala avrei subito replicato". Il sindaco, pur accettando la dialettica interna, spesso abbastanza accesa con l'Mpa e con i riferimenti locali e regionali del partito, non intende però accogliere l'idea, politica e non, che la lunga vertenza abbia creato nocumento al presidio di Caposoprano. "Il vero danno all'immagine del nostro ospedale - conclude - lo ha causato questa Asp che ancora oggi è distante dagli obiettivi e dalle esigenze della città. Spero che sia stata solo un'uscita infelice".