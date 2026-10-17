Verso Vibonese-Gela, Romano: "Dobbiamo prestare grande attenzione e disputare una gara gagliarda"

Le dichiarazioni alla vigilia di Vibonese-Gela di Pippo Romano.

Gela. Di scena al "Luigi Razza" di Vibo Valentia alle 15 di domani, un Gela in estrema difficoltà cerca la luce in fondo al tunnel sul campo dell'attrezzata Vibonese. In piena zona playout i biancazzurri, quattordicesimi in classifica con soli cinque punti. La formazione rossoblù, invece, è la quarta forza del girone I, alle spalle di Reggina, Sambiase e Avola.

Un percorso in linea con le aspettative della pre-season, quello della Vibonese, fra le regine dell'ultima sessione di mercato. Ampiamente negativo, invece, l'avvio di campionato del Gela, che nell'arco delle prime sette giornate di campionato ha collezionato una sola vittoria, tre pareggi e tre sconfitte.

"Più andiamo avanti e più abbiamo sappiamo cosa dobbiamo fare. Sono soddisfatto perché i ragazzi si allenano con grande determinazione, volontà e spirito - dichiara il tecnico al termine della rifinitura -. Incontriamo una squadra forte che ha una qualità impressionante, come dimostrano anche i risultati. Dobbiamo prestare grande attenzione e cercare di fare una prestazione gagliarda sotto ogni punto di vista".