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Verso Termoli-Gela Basket, Drigo: "Vogliamo dare continuità alla scia di vittorie"

Si tratta della trasferta più lunga del campionato per i biancazzurri, reduci da tre successi di fila e attualmente in viaggio verso il Molise

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
17 ottobre 2026 16:30
Verso Termoli-Gela Basket, Drigo: "Vogliamo dare continuità alla scia di vittorie" - Foto: Gela Basket
Foto: Gela Basket
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Gela. Con rinnovato entusiasmo, il Gela Basket affila le armi in vista della sfida esterna con il Termoli. Si tratta della trasferta più lunga del campionato per i biancazzurri, reduci da tre successi di fila e attualmente in viaggio verso il Molise.

"Quella di Termoli sarà la trasferta più lunga, giocheremo in un campo caldo contro una squadra attrezzata che viene da una vittoria a Ragusa e che vorrà vincere davanti ai suoi tifosi - dichiara Davide Drigo, ala biancazzurra -. Vincere porta sempre entusiasmo e noi stiamo cercando di continuare su questa scia".

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