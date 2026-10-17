Verso Termoli-Gela Basket, Drigo: "Vogliamo dare continuità alla scia di vittorie"

Si tratta della trasferta più lunga del campionato per i biancazzurri, reduci da tre successi di fila e attualmente in viaggio verso il Molise

Gela. Con rinnovato entusiasmo, il Gela Basket affila le armi in vista della sfida esterna con il Termoli. Si tratta della trasferta più lunga del campionato per i biancazzurri, reduci da tre successi di fila e attualmente in viaggio verso il Molise.

"Quella di Termoli sarà la trasferta più lunga, giocheremo in un campo caldo contro una squadra attrezzata che viene da una vittoria a Ragusa e che vorrà vincere davanti ai suoi tifosi - dichiara Davide Drigo, ala biancazzurra -. Vincere porta sempre entusiasmo e noi stiamo cercando di continuare su questa scia".