Verso Termoli-Gela Basket, Drigo: "Vogliamo dare continuità alla scia di vittorie"
Si tratta della trasferta più lunga del campionato per i biancazzurri, reduci da tre successi di fila e attualmente in viaggio verso il Molise
A cura di Giovanni Indovina
17 ottobre 2026 16:30
Gela. Con rinnovato entusiasmo, il Gela Basket affila le armi in vista della sfida esterna con il Termoli. Si tratta della trasferta più lunga del campionato per i biancazzurri, reduci da tre successi di fila e attualmente in viaggio verso il Molise.
"Quella di Termoli sarà la trasferta più lunga, giocheremo in un campo caldo contro una squadra attrezzata che viene da una vittoria a Ragusa e che vorrà vincere davanti ai suoi tifosi - dichiara Davide Drigo, ala biancazzurra -. Vincere porta sempre entusiasmo e noi stiamo cercando di continuare su questa scia".