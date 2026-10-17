Verso Ecorigen-Amando Jonica, La Rosa: "Abbiamo una squadra molto forte e vogliamo dimostrarlo in campo"

LDebutterà domenica in Serie B2 la Nuova Città di Gela, protagonista al PalaLivatino al cospetto della New Amando Jonica, formazione di Furci Siculo.

Gela. Domenica alle 18, il PalaLivatino aprirà le porte agli appassionati per la sfida fra Nuova Città di Gela e New Amando Jonica Volley, la prima di campionato. Per il secondo anno consecutivo in Serie B2, il club di Claudio Guarnera ha ribadito più volte di aver mantenuto invariate le proprie importanti ambizioni di alta classifica, soprattutto dopo l’amaro epilogo dell’anno scorso. La cavalcata della Nuova Città di Gela verso le posizioni nobili della graduatoria passa anche dalla delicata sfida di domenica contro la formazione peloritana, che dalla propria parte avrà Nicol Cherepova e Sara Pace, vecchie conoscenze giallorosse e protagoniste nell’anno della promozione dalla Serie C alla Serie B2.

“C’è grande entusiasmo, siamo pronti per questa prima giornata. Le ragazze hanno lavorato tanto e si sono calate perfettamente nella realtà. Siamo consapevoli di aver costruito una squadra molto forte e le atlete vogliono dimostrare le proprie qualità in campo - dichiara ai nostri microfoni il direttore generale Fortunato La Rosa -. Affronteremo un avversario ostica. L’Amando Jonica è una matricola ma vanta comunque diversi elementi di spessore come Cherepova e Pace, che due anni fa hanno conquistato il salto di categoria in B con noi”.

Quella contro l’Amando Jonica sarà la prima di ben tre gare interne consecutive per la Nuova Città di Gela. Una vera e propria opportunità da non sottovalutare per le ragazze guidate da coach Gianluca Aceto, chiamate a sfruttare al massimo la spinta, il calore e l'entusiasmo del pubblico amico per incamerare quanti più punti possibili in questa prima fase del torneo. Costruire un fortino casalingo fin dalle primissime battute servirà infatti a creare il giusto entusiasmo nell'ambiente, fattore fondamentale in vista degli ostici impegni che, nelle settimane successive, vedranno le giallorosse impegnate lontano dal proprio impianto.

“In questo campionato sarà importante partire bene, abbiamo la fortuna di disputare le prime tre partite in casa ma è chiaro che nel girone di ritorno, poi, ne giocheremo altre tre in trasferta - conclude -. Partire con il bottino pieno sarebbe lo scenario più ideale per dare il giusto entusiasmo con l'obiettivo, poi, di proseguire il campionato nel migliore dei modi”.