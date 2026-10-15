Verso Ecoplast Volley-Pallavolo Milani, Simanella: “Scenderemo in campo con il dente avvelenato”

Primo atto stagionale per l’Ecoplast Volley, ospite sabato a Rende della Pallavolo Milani. Ai nostri microfoni lo schiacciatore classe 2004 Andrea Simanella.

Gela. Avrà inizio al PalaEuropa di Rende la prima avventura in Serie B Maschile dell’Ecoplast Volley: il club rossonero sarà ospite della Pallavolo Milani per la prima di campionato nella nuova categoria, conquistata dopo la trionfale cavalcata dell’anno scorso dalla C. Un’annata da sogno che ha portato la società di Serena Pane a festeggiare la promozione e, contestualmente, a riconfermare diversi giocatori. Tra questi lo schiacciatore palermitano Andrea Simanella, tra i protagonisti della passata stagione con prestazioni di spessore che hanno spinto l’Ecoplast Volley a prolungare la sua avventura in rossonero, dando anche un importante segnale di continuità.

“È stato abbastanza semplice trovare un’intesa con la società dopo la scorsa stagione, avevo intenzione di rimanere a Gela e anche la dirigenza ha manifestato lo stesso interesse - dichiara ai nostri microfoni lo schiacciatore classe 2004 -. La categoria è un’altra e di conseguenza si alza anche il livello. Penso che la squadra allestita dalla società potrà fare bene e dire la sua”.

Archiviata una positiva fase di preparazione precampionato che ha dato parecchie buone indicazioni a Nicola Ferro, l’Ecoplast Volley si prepara per l’esordio in B Maschile che, come anticipato, avrà luogo in casa della Pallavolo Milani. Rossoneri chiamati dunque a viaggiare subito oltre lo Stretto per il primo impegno stagionale nel nuovo torneo. Quello fra le due, però, non sarà il primo incrocio. I precedenti riportano, infatti, alla finale per il terzo posto dello scorso anno nella Supercoppa del Sud, quando ad avere la meglio fu la compagine calabrese. Per l'Ecoplast, reduce dalla tirata semifinale giocata appena la sera prima a Cerignola, arrivò una sconfitta incassata a stretto giro. Una motivazione in più per i rossoneri, determinati a scendere sul parquet in cerca della rivincita dopo l'amara sconfitta della passata stagione.

“Abbiamo fatto diversi test match e il gruppo ha sempre risposto presente. Il bilancio è positivo ma la palla, adesso, passa al campionato - conclude Simanella -. Sabato affronteremo una squadra contro cui abbiamo giocato una delle ultime partite dell’anno scorso in Supercoppa del Sud. Sarà una gara intensa ma scenderemo in campo con il dente avvelenato”.