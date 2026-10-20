"Verba Viva", parte seconda edizione: ci sarà il poeta e creator Davide Avolio

Venerdì la presentazione

Gela. Si terrà venerdì 23 ottobre, alle ore 16:30, presso l’aula consiliare del Comune, la conferenza ufficiale di presentazione e riconoscimento della seconda edizione della rassegna culturale “Verba Viva”, promossa dal Rotaract Club di Gela. L'incontro istituzionale vedrà gli interventi del sindaco, Terenziano Di Stefano, del presidente del consiglio comunale, Paola Giudice, e dell’assessore alla cultura, Peppe Di Cristina, a testimonianza del forte valore culturale e sociale che l'iniziativa riveste per l'intero territorio. L'evento si avvale della collaborazione di istituti scolastici, associazioni e dei club service del territorio, uniti in una rete di cooperazione culturale. Ospite d'eccezione della manifestazione sarà Davide Avolio, noto poeta, autore e creator digitale.