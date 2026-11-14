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Vasto incendio in una ditta di smaltimento rifiuti nel Catanese, Vigili del Fuoco in azione

Un vasto incendio è divampato stanotte all'interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata sulla strada comunale San Todaro a Valcorrente

A cura di Redazione Redazione
14 novembre 2026 13:00
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Vasto incendio in una ditta di smaltimento rifiuti nel Catanese, Vigili del Fuoco in azione -
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CATANIA (ITALPRESS) – Un vasto incendio è divampato stanotte all’interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata sulla strada comunale San Todaro a Valcorrente, sul territorio di Belpasso non distante dal centro commerciale Etnapolis. Le fiamme, alte e visibili a distanza, hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati con diverse squadre e mezzi speciali. Sul posto sono intervenute unità provenienti dai distaccamenti Paternò, Sud e Nord, supportate da un carro aria, e diverse autobotti della Sede Centrale, i vigili del fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia e anche un’autobotte della protezione civile. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

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Fonte:

Verificato il: 14 novembre 2026

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