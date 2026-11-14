Vasto incendio in una ditta di smaltimento rifiuti nel Catanese, Vigili del Fuoco in azione
Un vasto incendio è divampato stanotte all'interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata sulla strada comunale San Todaro a Valcorrente
CATANIA (ITALPRESS) – Un vasto incendio è divampato stanotte all’interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata sulla strada comunale San Todaro a Valcorrente, sul territorio di Belpasso non distante dal centro commerciale Etnapolis. Le fiamme, alte e visibili a distanza, hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati con diverse squadre e mezzi speciali. Sul posto sono intervenute unità provenienti dai distaccamenti Paternò, Sud e Nord, supportate da un carro aria, e diverse autobotti della Sede Centrale, i vigili del fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia e anche un’autobotte della protezione civile. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.
– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).
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Fonte:
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Verificato il: 14 novembre 2026