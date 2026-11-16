Università Bicocca, Rettore Orlandi “+8% iscritti, no-tax area a 30 mila euro”

MILANO (ITALPRESS) - L'Università degli Studi di Milano-Bicocca registra un vero e proprio boom di immatricolazioni per il 2026, superando la quota di 11.000 e confermando la forte attrattività intern...

MILANO (ITALPRESS) - L'Università degli Studi di Milano-Bicocca registra un vero e proprio boom di immatricolazioni per il 2026, superando la quota di 11.000 e confermando la forte attrattività internazionale dell'ateneo. E' quanto ha evidenziato Marco Emilio Orlandi, Rettore dell'Università Milano-Bicocca, nel corso di un'intervista rilasciata all'Agenzia di Stampa Italpress. "Milano si conferma una vera e propria città universitaria con 214.000 studenti su un totale di 1,3 milioni di residenti. In questo contesto, e nonostante l'inverno demografico e la concorrenza degli atenei telematici, le immatricolazioni alla Bicocca sono cresciute di circa l'8%, con una spinta decisiva arrivata dalle lauree magistrali. Tra gli iscritti ai corsi magistrali, ben un terzo proviene dall'estero, in particolare da Europa, Medio Oriente e Africa" conferma Orlandi. "Un risultato legato all'offerta dei corsi in lingua inglese e alla qualità della docenza", ha spiegato il rettore. Tra i percorsi di maggior richiamo figurano il corso di laurea in Artificial Intelligence (realizzato in collaborazione con l'Università di Pavia e la Statale di Milano), che ha saturato i posti disponibili, e il corso in Marine Science, forte anche dell'avamposto dell'ateneo alle Maldive. A questi si affiancano il corso in lingua inglese in Medicine and Surgery presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (in collaborazione con l'Università di Bergamo), il percorso di Medicina al San Gerardo di Monza e il corso che integra Economia e Ambiente. Sul fronte dell'inclusione e del diritto allo studio, l'ateneo ha innalzato la no-tax area fino a 30.000 euro di ISEE. "Siamo un'università pubblica e il nostro dovere primario è rispettare l'articolo 34 della Costituzione, garantendo l'accesso ai più alti gradi dell'istruzione a prescindere dalle condizioni finanziarie", ha sottolineato Orlandi, ricordando anche l'erogazione di servizi dedicati come "Bambini in Bicocca" per gli studenti con figli. Resta aperta la sfida del caro-affitti e della ricerca di alloggi a Milano. A fronte di una popolazione studentesca complessiva di 37.000 studenti, la Bicocca dispone attualmente di circa 1.000 posti letto (500 gestiti direttamente e 500 in convenzione) ed è al lavoro per realizzarne ulteriori 400, promuovendo parallelamente l'iniziativa "Bicocca Milano Città" per orientare gli studenti verso soluzioni abitative anche fuori dal capoluogo. L'ateneo - che conta circa 28 anni di storia - si compone di 14 dipartimenti, di cui 8 riconosciuti come dipartimenti di eccellenza. Nell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), l'università ha registrato ottimi piazzamenti nei ranking nazionali e internazionali, con Medicina al di sopra della media nazionale di 20 punti e ottime prestazioni in Scienza dei Materiali. Per contrastare la dispersione scolastica e incrementare il numero di laureati, Bicocca ha inoltre attivato un osservatorio congiunto con l'Università Cattolica. Infine, il rettore ha rimarcato la centralità del rapporto con il sistema economico e industriale, citando i vent'anni di partnership con Pirelli e il consorzio Corimav, oltre all'adozione dei Joint Lab, laboratori condivisi con le imprese per sviluppare progetti di ricerca fin dalle fasi iniziali.(ITALPRESS)

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