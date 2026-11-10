Ucraina, Tajani “Firma Giorgetti su aiuti appena tornerà, non esiste nessun caso”
ROMA (ITALPRESS) - "Il documento sull'invio di aiuti all'Ucraina è già classificato e firmato da Crosetto e da me. Giorgetti è favorevole al provvedimento: ieri era a Bruxelles e non poteva firmare di...
ROMA (ITALPRESS) - "Il documento sull'invio di aiuti all'Ucraina è già classificato e firmato da Crosetto e da me. Giorgetti è favorevole al provvedimento: ieri era a Bruxelles e non poteva firmare di persona, ma lo farà appena tornerà a Roma, non esiste nessun caso". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio Anch'io. "Prima di inviare il pacchetto il governo informerà il parlamento, cosa che faremo oggi io e Crosetto: continuiamo a sostenere l'Ucraina nella speranza che gli accordi di pace arrivino quanto prima", continua Tajani. (ITALPRESS)
Foto: Ipa Agency
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/ucraina-tajani-firma-giorgetti-su-aiuti-appena-tornera-non-esiste-nessun-caso/
Verificato il: 10 novembre 2026