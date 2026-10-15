Ucraina, Tajani “All’Europa serve un portavoce comune”

BRUXELLES (ITALPRESS) - "L'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione" sull'Ucraina. "Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un port...

BRUXELLES (ITALPRESS) - "L'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione" sull'Ucraina. "Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles.

"La figura può essere di diverso tipo, possono essere un gruppo di Stati, può essere una persona: l'importante è che ci sia una posizione univoca, perchè altrimenti la politica europea apparirebbe debole". Alla domanda se il ruolo possa essere svolto dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, risponde: "E' una figura autorevole", "può essere lui, può essere un'altra persona, l'importante è che ci sia. Il problema è che deve essere fatta una scelta condivisa e chi parla deve parlare a nome per conto di tutti".

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).