Ucraina, due morti nell’attacco alla raffineria russa a Krasnodar

ROMA (ITALPRESS) - Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo - secondo quanto riferito da canali Telegram russi - la raffiner...

ROMA (ITALPRESS) - Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, in Russia, colpendo - secondo quanto riferito da canali Telegram russi - la raffineria di petrolio di Afipsky. Lo riporta il Kyiv Independent, aggiungendo che l'impianto è una delle più grandi strutture di lavorazione del petrolio della Russia meridionale e tratta circa 6,25 milioni di tonnellate di greggio all'anno - pari a circa il 2% della capacità di raffinazione russa - ed è già stata bersaglio di precedenti attacchi ucraini. Il governatore di Krasnodar Veniamin Kondratyev, citato dall'agenzia di stampa russa Tass, riporta che, sempre nella regione, due persone sono rimaste uccise dai detriti di un drone caduti su una stazione ferroviaria mentre altre due sono rimaste ferite. "La scorsa notte il nemico ha nuovamente attaccato infrastrutture civili nella regione. L'attacco ha colpito il distretto di Seversky. I detriti di un drone sono caduti nell'area della stazione ferroviaria di Afipskaya. Purtroppo, due persone hanno perso la vita - ha dichiarato il governatore -. Porgo le mie più sentite condoglianze ai loro cari. Altre due persone sono rimaste ferite e auguro loro una pronta guarigione". "Oltretutto, almeno dieci abitazioni private hanno subito danni ad Afipsky. Una di esse ha preso fuoco. Un incendio è divampato anche presso la raffineria di petrolio. Squadre di vigili del fuoco e personale di emergenza sono attualmente al lavoro sul posto", ha scritto. Sul fronte opposto, nelle ultime 24 ore le forze russe hanno effettuato 873 attacchi contro 46 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Due persone sono state uccise e una donna è rimasta ferita negli attacchi. Lo riferisce Ukrinform citando Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale della Regione, su Telegram. Inoltre, un condominio a Zaporizhzhia è stato danneggiato ed è scoppiato un incendio a seguito di un attacco di droni russi. (ITALPRESS).

Fonte foto di repertorio: Ipa Agency