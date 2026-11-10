La memoria Trentaquattro anni fa l'omicidio di Gaetano Giordano, il commerciante coraggioso che disse no ai clan

“Ricordare chi ha dato la sua vita per la libertà è un dovere di tutti", fa sapere l'assessore Peppe Di Cristina

Gela. Trentaquattro anni fa, il 10 novembre del 1992, i sicari dei clan entravano in azione per uccidere il commerciante Gaetano Giordano. Si era opposto alla pretesa di denaro delle famiglie di mafia locali e pagò con la vita il suo coraggio. Negli scorsi mesi, i magistrati dell'Anm gli hanno dedicato una targa affissa in tribunale. Oggi, appunto, ricorre il trentaquattresimo anniversario di quel terribile omicidio che segnò una delle pagine più dure nella storia della città, in quel periodo stretta nella morsa dei clan e del pizzo imposto a tappeto. Chi si opponeva si espose al prezzo più alto, perdendo la vita. “Ricordare chi ha dato la sua vita per la libertà è un dovere di tutti – fa sapere l'assessore Peppe Di Cristina - l'esempio di Gaetano Giordano, assassinato perché non si piegò alla prepotenza mafiosa, deve vivere in ognuno di noi, sempre”. La famiglia Giordano e la vedova Franca Evangelista hanno continuato, negli anni, a dare lustro pubblico alla memoria dell'esercente assassinato, che fu uno dei primi commercianti antiracket in Sicilia.