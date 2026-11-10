Trapani, il Tar sospende il provvedimento di sgombero dello stadio Provinciale

TRAPANI (ITALPRESS) – Il TAR ha sospeso il provvedimento di sgombero dello stadio provinciale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, infatti, è intervenuto con un decreto monocratico d’urgenza, accogliendo l’istanza cautelare proposta dal

TRAPANI (ITALPRESS) – Il TAR ha sospeso il provvedimento di sgombero dello stadio provinciale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, infatti, è intervenuto con un decreto monocratico d’urgenza, accogliendo l’istanza cautelare proposta dal F.C. Trapani 1905 s.r.l. del Presidente Valerio Antonini – rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Roberta Maria Grazia Chianetta – contro il Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il provvedimento del TAR arriva a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 301 dello scorso 6 novembre 2026. Con quell’atto, l’amministrazione aveva preso atto della scadenza della concessione dello stadio (risalente al 27 febbraio 2026) e della sentenza del Tribunale di Trapani n. 808/2026, intimando alla società sportiva lo sgombero dei locali entro il termine perentorio del 10 novembre 2026. Un’imposizione immediata che rischiava di paralizzare l’attività del club, a maggior ragione in vista della partita di campionato casalinga già calendarizzata per il 15 novembre 2026.

Il Presidente del TAR Sicilia, Salvatore Veneziano, esaminata la documentazione allegata al ricorso, ha ravvisato gli estremi del “caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso”. A pesare in modo determinante sulla decisione è stata la combinazione tra l’imminenza dello sgombero (fissato per il giorno successivo alla pronuncia) e la vicinanza temporale della gara casalinga.

Per tali ragioni, il giudice amministrativo ha disposto la sospensione del provvedimento dirigenziale impugnato anche al fine di consentire il regolare svolgimento della partita in programma per il 15 novembre 2026. L’efficacia dello svolgimento dell’incontro resta subordinata al puntuale rispetto delle prescrizioni impartite dalle autorità di pubblica sicurezza e dalla Commissione di Vigilanza competenti.

Il decreto fissa ora i termini perentori per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice amministrativo. Il ricorrente avrà due giorni di tempo per notificare il decreto alle altre parti. La misura cautelare concessa decadrà qualora, entro quindici giorni, non venga notificato il ricorso principale con la relativa domanda cautelare, da depositare poi nei successivi cinque giorni unitamente all’istanza di fissazione d’udienza.

Nel frattempo, la sfida del 15 novembre allo Stadio Provinciale è ufficialmente salva.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).