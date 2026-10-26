Tragedia sulla SS123 nell’Agrigentino, scontro tra un’auto e un mezzo pesante: quattro morti
Incidente stradale tra un'auto e un mezzo pesante sulla strada statale 123 "Di Licata".
PALERMO (ITALPRESS) – Incidente stradale tra un’auto e un mezzo pesante sulla strada statale 123 “Di Licata”. Nell’impatto hanno perso la vita quattro persone. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 7,000 a Naro, in provincia di Agrigento e il traffico è momentaneamente bloccato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/tragedia-ss123-agrigentino-naro-scontro-tra-unauto-e-un-mezzo-pesante-quattro-morti/
Verificato il: 26 ottobre 2026