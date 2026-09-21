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Tragedia nel Palermitano, madre e figlio trovati morti in garage: sarebbero morti per le esalazioni provenienti da una cisterna

Madre e figlio sono stati trovati morti all'interno di una vecchia cisterna interrata nelle campagne, in via Lorenzo Perosi

A cura di Redazione Redazione
21 settembre 2026 16:30
Tragedia nel Palermitano, madre e figlio trovati morti in garage: sarebbero morti per le esalazioni provenienti da una cisterna -
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PARTINICO (PALERMO) (ITALPRESS) – Tragedia a Partinico, in provincia di Palermo. Madre e figlio sono stati trovati morti all’interno di una vecchia cisterna interrata nelle campagne, in via Lorenzo Perosi. La cisterna è usata come deposito di materiale agricolo. Quando le squadre dei Vigili del Fuoco e i sanitarii del 118 sono giunti sul posto, i due giacevano all’interno della struttura ormai privi di conoscenza: per loro non c’era più nulla da fare e i medici hanno soltanto potuto constatare il decesso. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per accertare la dinamica e le cause dell’accaduto.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 21 settembre 2026

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